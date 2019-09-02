Половина россиян считают, что за 10 лет ситуация в образовании ухудшилась

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-02T11:48:08+03:00

Опрос: половина россиян считают, что за последние 10 лет ситуация в сфере образования ухудшилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

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По мнению половины россиян, ситуация в системе отечественного школьного образования за последние 5-10 лет ухудшилась. Об этом говорит исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, 51% россиян отметили негативную тенденцию в сфере образования, из них 49% родители школьников. Противоположную точку зрения высказали 17% опрошенных.

Среди основных недостатков школьной системы каждый третий (30%) россиянин назвал недостаточное внимание развитию индивидуальных способностей школьника, столько же опрошенных отметили недостаточное внимание развитию у детей аналитического мышления.

Однако положительно респонденты оценили обеспеченность учебной литературой (76% против 21%), состояние классов и здания школы (73% против 25%). Большинство родителей (85%) считают, что отношение к детям в школе доброжелательное и внимательное, треть опрошенных (78%) назвали хорошим и уровень подготовки педагогов.

ВЦИОМ выяснил отношение жителей нашей страны к системе отечественного школьного образования.

Кстати, ранее сайт kp.ru рассказывал родителям как подготовить школьника к 1 сентября без нервов и скандалов.

ИСТОЧНИК KP.RU