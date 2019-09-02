Великобритания может разместить свои беспилотники в Персидском заливе
Власти Великобритании рассматривают возможность размещения своих беспилотных летательных аппаратов в Персидском заливе.
Речь идет о дронах, которые в настоящий момент находятся Кувейте и выполняют полеты над территорией Сирии и Ирака. Их передислокация запланирована на фоне задержания Ираном нефтяного танкера, шедшего под флагом Соединенного Королевства.
Согласно данным телеканала Sky News, беспилотники будут помогать британским военным кораблям, обеспечивающим безопасное судоходства в Ормузском проливе.
Сайт kp.ru писал, что в июле в водах Ормузского пролива иранскими пограничниками был задержан танкер Stena Impero. После этого в регионе была создана коалиция для сопровождения торговых судов. Ранее в пролив уже прибыли два британских эсминца. Они следят за соблюдением правил судоходства.
ИСТОЧНИК KP.RU