Великобритания может разместить свои беспилотники в Персидском заливе

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-02T12:07:37+03:00

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Власти Великобритании рассматривают возможность размещения своих беспилотных летательных аппаратов в Персидском заливе.

Речь идет о дронах, которые в настоящий момент находятся Кувейте и выполняют полеты над территорией Сирии и Ирака. Их передислокация запланирована на фоне задержания Ираном нефтяного танкера, шедшего под флагом Соединенного Королевства.

Согласно данным телеканала Sky News, беспилотники будут помогать британским военным кораблям, обеспечивающим безопасное судоходства в Ормузском проливе.

Сайт kp.ru писал, что в июле в водах Ормузского пролива иранскими пограничниками был задержан танкер Stena Impero. После этого в регионе была создана коалиция для сопровождения торговых судов. Ранее в пролив уже прибыли два британских эсминца. Они следят за соблюдением правил судоходства.

ИСТОЧНИК KP.RU