2019-09-02T11:51:48+03:00
Политика

Политолог объяснил, чего Зеленский ждет от встречи с Трампом

Переговоры президентов могут стать знаковыми для Украины
Елена АКИМОВА
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Украина обсуждает возможную встречу Владимира Зеленского с Дональдом ТрампомУкраина обсуждает возможную встречу Владимира Зеленского с Дональдом ТрампомФото: REUTERS
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Власти Украины обсуждают возможность встречи Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом.

Предполагалось, что лидеры встретятся в Варшаве, куда прибудут в честь 80-й годовщины Второй мировой войны, но в США отменили визит из-за надвигающегося урагана «Дориан».

Украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин отметил, что если встреча состоится, то она будет знаковой для незалежной.

- Скорее всего, предмет переговоров будет касаться получения новых кредитов. Трамп даст гарантии финансирования, получив взамен стабильного игрока у границ РФ для выполнения геополитических «маневров». Возобновление переговоров «нормандского формата» тоже привнесет изменения во внешнеполитическую повестку Украины, — комментирует ФАН политолог.

Ранее в США решили провести ревизию средств, которые выделяются на помощь Украине. Эксперты уверены, что будут найдены крупные недостачи и этот факт заставит Киев еще больше идти на поводу у Запада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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