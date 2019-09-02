Политолог объяснил, чего Зеленский ждет от встречи с Трампом
Власти Украины обсуждают возможность встречи Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом.
Предполагалось, что лидеры встретятся в Варшаве, куда прибудут в честь 80-й годовщины Второй мировой войны, но в США отменили визит из-за надвигающегося урагана «Дориан».
Украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин отметил, что если встреча состоится, то она будет знаковой для незалежной.
- Скорее всего, предмет переговоров будет касаться получения новых кредитов. Трамп даст гарантии финансирования, получив взамен стабильного игрока у границ РФ для выполнения геополитических «маневров». Возобновление переговоров «нормандского формата» тоже привнесет изменения во внешнеполитическую повестку Украины, — комментирует ФАН политолог.
Ранее в США решили провести ревизию средств, которые выделяются на помощь Украине. Эксперты уверены, что будут найдены крупные недостачи и этот факт заставит Киев еще больше идти на поводу у Запада.
ИСТОЧНИК KP.RU