Прокуратура Чехии прекратила расследование по делу премьера Бабиша
Прокуратура Чехии прекратила расследование по уголовному делу против премьер-министра страны Андрея Бабиша, которого обвиняли в причастности к финансовым махинациям.
Прокурор Ярослав Шарох счел недостаточными представленные следствием доказательства и постановил остановить производство в отношении главы правительства, его родственников и ближайших соратников.
Согласно данным Чешского радио, теперь СК может оспорить это решение в высших юридических инстанциях Чехии.
Сайт kp.ru писал, что Бабиш является одним самых богатых жителей Чехии и владеет множеством активов, включая агрохолдинг Agrofert. По версии следствия, именно на него премьер тратил деньги, выделенные Евросоюзом на субсидии. Речь идет о незаконном присвоении около 50 миллионов крон (примерно 2 млн евро). В Праге даже устраивали массовые протесты с требованием отставки Бабиша.
ИСТОЧНИК KP.RU