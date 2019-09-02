Роспотребнадзор рассказал о лучшем способе профилактики гриппа

СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-02T12:01:25+03:00

Ведомство напомнило об ежегодной вакцинации от вируса

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Ежегодная вакцинация является самым лучшим способом профилактики гриппа. Об этом сообщал Роспотребнадзор.

«Самым эффективным способом профилактики, по мнению ВОЗ, является вакцинация... Прежде всего, вакцинироваться рекомендуется тем, кто входит в группу риска», - сказано на сайте ведомства.

Роспотребнадзор сообщил, что в группу риска входят больные хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, печени, почек, а также беременные женщины.

В ведомстве напомнили, что самым оптимальным временем для вакцинации является осень, а именно октябрь и ноябрь и для надежной защиты прививки от гриппа необходимо ставить ежегодно.

Отдельное внимание в своей статье Роспотребнадзор уделил вакцинации детей. В ведомстве отметили, что ставить прививку от гриппа ребенку можно начиная с полугодовалого возраста.

Среди осложнений гриппа в статье были названы пневмония с вероятностью летального исхода, энцефалиты, менингиты, обострение хронических заболеваний, а также патологии плода у беременных женщин.

Ранее Роспотребнадзор список необходимых прививок для школьников, среди которых ежегодная вакцинация от гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU