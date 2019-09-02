Роспотребнадзор рассказал о лучшем способе профилактики гриппа
Ежегодная вакцинация является самым лучшим способом профилактики гриппа. Об этом сообщал Роспотребнадзор.
«Самым эффективным способом профилактики, по мнению ВОЗ, является вакцинация... Прежде всего, вакцинироваться рекомендуется тем, кто входит в группу риска», - сказано на сайте ведомства.
Роспотребнадзор сообщил, что в группу риска входят больные хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, печени, почек, а также беременные женщины.
В ведомстве напомнили, что самым оптимальным временем для вакцинации является осень, а именно октябрь и ноябрь и для надежной защиты прививки от гриппа необходимо ставить ежегодно.
Отдельное внимание в своей статье Роспотребнадзор уделил вакцинации детей. В ведомстве отметили, что ставить прививку от гриппа ребенку можно начиная с полугодовалого возраста.
Среди осложнений гриппа в статье были названы пневмония с вероятностью летального исхода, энцефалиты, менингиты, обострение хронических заболеваний, а также патологии плода у беременных женщин.
Ранее Роспотребнадзор список необходимых прививок для школьников, среди которых ежегодная вакцинация от гриппа.
ИСТОЧНИК KP.RU