Каждый десятый московский школьник участвовал в травле сверстников

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-02T13:30:39+03:00

Около 70% школьников в столице были свидетелями буллинга. 60% признались, что травле подвергался их знакомый. 12% - сами участвовали в травле в той или иной форме. Фото: EAST NEWS

Чаще всего родители не знают о проблемах своего ребенка в школе. Угрозы расправы от сверстников заставляют жертв молчать

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ксения Мишонова напомнила о печальной статистике, связанной с травлей в столичных школах. По данным опроса, около 70% школьников в столице были свидетелями буллинга. 60% признались, что травле подвергался их знакомый. 12% - сами участвовали в травле в той или иной форме.

Омбудсмен сообщила, что к ней редко поступают жалобы, связанные именно с травлей. Чаще всего приходится разбираться с различными школьными конфликтами между учениками, родителями и учителями. Низкий процент обращений из-за буллинга она связывает с тем, что жертвы нападок держат свои проблемы в секрете. Угрозы со стороны сверстников заставляют их молча переносить издевательства, рассказывает РИА Новости.

Ксения Мишонова акцентировала, что необходимо делать так, чтобы ребенок мог рассказать о своей проблеме взрослым. Для этого количество психологов в школах Москвы и области должно быть увеличено. Но для разрешения подобных конфликтов необходимо привлекать не только штатных экспертов. Не вовлеченный в школьные взаимоотношения сторонний психолог сможет более объективно увидеть картину происходящего.

Ранее сайт kp.ru рассказал, как выяснить, что над ребенком издеваются в школе, а эксперты-психологи дали советы по использованию эффективных методов противодействия буллингу среди школьников. Также напомним, что Общественная палата объявила о намерении опубликовать специальную памятку для детей, родителей и учителей о том, как противостоять травле детей в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU