2019-09-02T12:42:26+03:00
Политика

Лавров: Вашингтон не намерен возвращаться к ДРСМД

Глава МИД РФ заявил, что ракетные испытания Соединённых Штатов показали, как американская сторона относится к договору
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава МИД РФ заявил, что ракетные испытания Соединённых Штатов показали, как американская сторона относится к договоруГлава МИД РФ заявил, что ракетные испытания Соединённых Штатов показали, как американская сторона относится к договоруФото: REUTERS
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Испытав новую крылатую ракету Вашингтон продемонстрировал свое нежелание возвращаться к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Действия США, которые уже испытали ракету средней дальности наземного базирования, используя установку, которую они всегда отстаивали как способную запускать исключительно противоракеты, показывают, что Вашингтон не собирается возвращаться в этот договор», - сказал министр, выступая перед студентами МГИМО по случаю начала учебного года.

Лавров отметил, что в сложившихся условиях Москва не будет уговаривать Пекин участвовать в новом договоре о контроле над вооружениями, но если США получат согласие Китая, тогда Россия «будет готова разговаривать».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон срежиссировал кампанию о якобы несоблюдении российской стороной ДРСМД для того, чтобы «развязать себе руки» для развёртывания в различных регионах мира ранее запрещённого вооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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