2019-09-02T13:18:03+03:00
Спорт

Алексис Санчес рассказал, как Жозе Моуриньо мотивировал его играть в МЮ

По словам Санчеса, тренер прилюдно обсуждал с ним высокую зарплату и никогда не обращался по имени
Дарья КРЫЛОВА
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Моуриньо считал что мотивирует Санчеса.Моуриньо считал что мотивирует Санчеса.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жозе Моуриньо обсуждал с Алексисом Санчесом его высокую зарплату и пристыжал его за низкий уровень игры, не соответствующий уровню зарплаты прямо на глазах у завистливых одноклубников.

Недавно переехавший в миланский «Интер» на правах аренды чилийский нападающий поделился с журналистами Athletic своими нелегкими воспоминаниями:

«Он обсуждал со мной мою зарплату прямо на тренировке, перед другими футболистами и обращался ко мне не иначе как «чилиец», - приводит его слова издание.

Моуриньо считал что таким своеобразным методом мотивирует игрока оправдывать свою стоимость на трансферном рынке и взятый номер, но в итоге Санчес оказался просто изгоем в коллективе, а его карьера пошла на резкий спад. Единственный, с кем Алексис сохранил теплые отношения – Ромелу Лукаку, с которым Санчес воссоединился с «Интере».

В данный момент в активе у «МЮ» не так много нападающих (Маркус Рэшфорд, Антони Марсиаль и Мейсон Гринвуд), но Уле-Гуннар Сульшер все равно считает решение отдать Санчеса в аренду в «Интер» правильным. Возможно, там Алексис сможет избавиться от «проклятия» и вновь стать забивным игроком, а деньги, которые уходили на его зарплату можно будет потратить на повышение зарплат других игроков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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