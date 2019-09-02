2019-09-02T13:54:05+03:00
Спорт

Экс-футболисты сборной РФ подали иск к МВД на десятки миллионов рублей

Спортсмены хотели получить проценты со вкладов, но были обмануты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Один из обманутых футболистов Евгений Алдонин. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр БундинОдин из обманутых футболистов Евгений Алдонин. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Бундин
Изменить размер текста:

Бывшие игроки сборной России по футболу Евгений Алдонин, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычёв, Андрей Каряка, Юрий Никифоров и Дмитрий Кириченко подали иск к министерству внутренних дел России на сумму, исчисляемую десятками миллионов рублей.

Сайт kp.ru писал, что спортсмены хотели получить проценты со своих вкладов в банке "Замоскворецкий" и за четыре года вложили больше 350 миллионов рублей. Позже у кредитной организации отозвали лицензию, а деньги, как оказалось, уже давно вывели со счетов.

Началось все еще в 2011 году, когда нападающий Руслан Пименов познакомил футболистов с Янисом Павловым. Мужчина представлялся успешным банкиром и пообещал спортсменам огромную прибыль. А в итоге средства проводились мимо кассы еще в день их поступления в банк.

За пять лет с момента раскрытия преступной схемы к ответственности удалось привлечь лишь одного человека, остальные мошенники остаются на свободе. Адвокаты обманутых футболистов продолжали направлять жалобы и новые иски, а потом решили начать активные действия против самих следователей, которые так и не добились значительных результатов. Об этом "КП" рассказал адвокат Алдонина Александр Бурчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Криштиану Роналду написал завещание
Москалькова: Россия и Украина продолжают переговоры об обмене удерживаемыми лицами
Ученые предупредили о магнитной буре в конце сентября
Каждый десятый московский школьник участвовал в травле сверстников
Премьер Украины назвал срочные задачи для нового правительства
Поклонская расстается с мужем
Алексис Санчес рассказал, как Жозе Моуриньо мотивировал его играть в МЮ
Польша обвинила Россию в том, что не получила репарации от Германии
Дарига Назарбаева сохранила пост спикера Сената Казахстана
Лавров: Вашингтон не намерен возвращаться к ДРСМД
Россиянам предсказали новый раунд банкротства авиакомпаний
Путин поздравил президента Вьетнама с Днём независимости страны
Лавров: Запад проявляет повышенное внимание к интернет-ресурсам России
Первой жертвой урагана «Дориан» стал семилетний ребенок
Александр Поветкин вернулся в Россию после победы над Хьюи Фьюри
Роспотребнадзор рассказал о лучшем способе профилактики гриппа
Прокуратура Чехии прекратила расследование по делу премьера Бабиша
Политолог объяснил, чего Зеленский ждет от встречи с Трампом
Половина россиян считают, что за 10 лет ситуация в образовании ухудшилась
Великобритания может разместить свои беспилотники в Персидском заливе
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе ушел в отставку
Из коттеджа бывшего гендиректора «Газпром бурение» похитили полмиллиона
Эксперты рассказали, почему продажа авто через интернет не приживется
Диего Симеоне верит, что «Атлетико» будет только побеждать
Актер Кевин Харт попал в серьезное ДТП
В Китае открыли гель для зубов, который может полностью заменить пломбы