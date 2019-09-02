Экс-футболисты сборной РФ подали иск к МВД на десятки миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-02T13:54:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывшие игроки сборной России по футболу Евгений Алдонин, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычёв, Андрей Каряка, Юрий Никифоров и Дмитрий Кириченко подали иск к министерству внутренних дел России на сумму, исчисляемую десятками миллионов рублей.

Сайт kp.ru писал, что спортсмены хотели получить проценты со своих вкладов в банке "Замоскворецкий" и за четыре года вложили больше 350 миллионов рублей. Позже у кредитной организации отозвали лицензию, а деньги, как оказалось, уже давно вывели со счетов.

Началось все еще в 2011 году, когда нападающий Руслан Пименов познакомил футболистов с Янисом Павловым. Мужчина представлялся успешным банкиром и пообещал спортсменам огромную прибыль. А в итоге средства проводились мимо кассы еще в день их поступления в банк.

За пять лет с момента раскрытия преступной схемы к ответственности удалось привлечь лишь одного человека, остальные мошенники остаются на свободе. Адвокаты обманутых футболистов продолжали направлять жалобы и новые иски, а потом решили начать активные действия против самих следователей, которые так и не добились значительных результатов. Об этом "КП" рассказал адвокат Алдонина Александр Бурчук.

ИСТОЧНИК KP.RU