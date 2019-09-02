Премьер Украины назвал срочные задачи для нового правительства

СЕГОДНЯ 13:28 2019-09-02T13:28:06+03:00

Гончарук заявил о необходимости подготовиться к переговорам с Россией по транзиту газа

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук перечислил приоритетные задачи для нового состава правительства, среди которых формирование бюджета на 2020 год и подготовка к переговорам с Россией по вопросу транзита газа.

«Среди важных срочных задач на следующие пару недель — подготовка к визиту МВФ, подготовка к переговорам по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на следующий год», - сказал политик на совещании президента Украины Владимира Зеленского с руководством парламента, правительсвом и правоохранительными органами.

Гончарук также сообщил р необходимости «запуска инструментов стимулирования энергоэффективности» и борьбы с рейдерством.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, «Укртрансгаз» задолжал больше 4,1 миллиарда гривен (около десяти миллиардов рублей) и ей не хватает газа даже на собственные технические нужды. Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что в Киеве сами создали себе проблемы, испортив отношения с «Газпромом».

ИСТОЧНИК KP.RU