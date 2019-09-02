Главный военный прокурор Украины отправлен в отставку
Приказ об увольнении подписал генпрокурор страны Руслан Рябошапка
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отправил в отставку главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса. Приказ об увольнении был подписан и опубликован в понедельник, 2 сентября.
Основанием послужили закон "О прокуратуре" и некое письмо министра обороны Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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