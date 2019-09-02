2019-09-02T14:14:03+03:00
Политика

Главный военный прокурор Украины отправлен в отставку

Приказ об увольнении подписал генпрокурор страны Руслан Рябошапка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отправил в отставку главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса. Приказ об увольнении был подписан и опубликован в понедельник, 2 сентября.

Основанием послужили закон "О прокуратуре" и некое письмо министра обороны Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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