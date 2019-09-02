Путин: пострадавшие от паводка могут новое жилье в своих поселках
Президент России Владимир Путин сообщил, что у жителей пострадавших от поводков населенных пунктов Иркутской области будет возможность получить жилье в своих поселках, а режим ЧС будет продлен до урегулирования жилищных вопросов.
«Будут строить, чтобы удовлетворить всех людей, которые пострадали, и более того, я уже говорил сейчас коллегам, пока этот вопрос не будет решен с жильем, режим ЧС будет продолжен», - сказал российский лидер.
В свою очередь вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий правкомиссию по ликвидации последствий наводнения, сообщил, что если на затопленных улицах остались три-пять уцелевших дома, то главы муниципалитета должны принимать решение в пользу их сноса и строительства нового жилья.
Напомним, в конце июня наводнение в Иркутской области унесло жизни 25 человек, шесть пропали без вести и почти 11 тысяч домов были уничтожены. В понедельник, 2 сентября, российский лидер во второй раз прибыл в Иркутскую область. Ранее, 19 июля Путин приехал в Братск, где осмотрел районы подтопления, пункты долговременного размещения пострадавших и поговорил с местными жителями, после чего провел совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка.
Подтопленный Тулун с высоты птичьего полета.Видео: PacMyc13
ИСТОЧНИК KP.RU