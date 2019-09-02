2019-09-02T15:22:15+03:00
Общество

Путин: пострадавшие от паводка могут новое жилье в своих поселках

Российский лидер завил, что власти будут строить жилье, «чтобы удовлетворить всех людей, которые пострадали» во время наводнения в Иркутской области
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Путин: пострадавшие от паводка могут новое жилье в своих поселкахПутин: пострадавшие от паводка могут новое жилье в своих поселкахФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин сообщил, что у жителей пострадавших от поводков населенных пунктов Иркутской области будет возможность получить жилье в своих поселках, а режим ЧС будет продлен до урегулирования жилищных вопросов.

«Будут строить, чтобы удовлетворить всех людей, которые пострадали, и более того, я уже говорил сейчас коллегам, пока этот вопрос не будет решен с жильем, режим ЧС будет продолжен», - сказал российский лидер.

В свою очередь вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий правкомиссию по ликвидации последствий наводнения, сообщил, что если на затопленных улицах остались три-пять уцелевших дома, то главы муниципалитета должны принимать решение в пользу их сноса и строительства нового жилья.

Напомним, в конце июня наводнение в Иркутской области унесло жизни 25 человек, шесть пропали без вести и почти 11 тысяч домов были уничтожены. В понедельник, 2 сентября, российский лидер во второй раз прибыл в Иркутскую область. Ранее, 19 июля Путин приехал в Братск, где осмотрел районы подтопления, пункты долговременного размещения пострадавших и поговорил с местными жителями, после чего провел совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка.

Подтопленный Тулун с высоты птичьего полета.Видео: PacMyc13

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посол США в России: При Зеленском появилось ощущение надежды
В ФАС заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на авиабилеты
Посол США в России назвал свою должность одной из самых важных в американской дипломатической службе
Госдума РФ оценила предложение о "моратории" по ДРСМД для НАТО
Джон Хантсман назвал США крупнейшим инвестором в российскую экономику
Посол США в России рассказал о диалоге с представителями правительства РФ
Посол США в России рассказал о переговорах по КНДР, Афганистану и Сирии
Десять детей оказались в больнице после нападения на школу в Китае
Банк России намерен передать правительству функции страховщиков в области техосмотра
«Недоумение и обеспокоенность»: в МИД РФ прокомментировали авиаудар США по Идлибу
Росреестр напомнил об упрощенной процедуре оформления дач
Главный военный прокурор Украины отправлен в отставку
Умер Сергей Кирпиченко - посол России в Египте
Зеленский поручил подготовить план обороны Украины "от агрессии"
ФИФА назвал тройку кандидатов на звание лучшего футболиста мира
Криштиану Роналду написал завещание
Москалькова: Россия и Украина продолжают переговоры об обмене удерживаемыми лицами
Ученые предупредили о магнитной буре в конце сентября
Каждый десятый московский школьник участвовал в травле сверстников
Премьер Украины назвал срочные задачи для нового правительства
Поклонская расстается с мужем
Экс-футболисты сборной РФ подали иск к МВД на десятки миллионов рублей