Путин: пострадавшие от паводка могут новое жилье в своих поселках

СЕГОДНЯ 15:22 2019-09-02T15:22:15+03:00

Российский лидер завил, что власти будут строить жилье, «чтобы удовлетворить всех людей, которые пострадали» во время наводнения в Иркутской области

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Президент России Владимир Путин сообщил, что у жителей пострадавших от поводков населенных пунктов Иркутской области будет возможность получить жилье в своих поселках, а режим ЧС будет продлен до урегулирования жилищных вопросов.

«Будут строить, чтобы удовлетворить всех людей, которые пострадали, и более того, я уже говорил сейчас коллегам, пока этот вопрос не будет решен с жильем, режим ЧС будет продолжен», - сказал российский лидер.

В свою очередь вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий правкомиссию по ликвидации последствий наводнения, сообщил, что если на затопленных улицах остались три-пять уцелевших дома, то главы муниципалитета должны принимать решение в пользу их сноса и строительства нового жилья.

Напомним, в конце июня наводнение в Иркутской области унесло жизни 25 человек, шесть пропали без вести и почти 11 тысяч домов были уничтожены. В понедельник, 2 сентября, российский лидер во второй раз прибыл в Иркутскую область. Ранее, 19 июля Путин приехал в Братск, где осмотрел районы подтопления, пункты долговременного размещения пострадавших и поговорил с местными жителями, после чего провел совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/723055" frameborder="0"></iframe> Подтопленный Тулун с высоты птичьего полета.Видео: PacMyc13

ИСТОЧНИК KP.RU