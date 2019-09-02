2019-09-02T15:28:40+03:00
В мире

Посол США в России назвал свою должность одной из самых важных в американской дипломатической службе

Уходящий с поста американский дипломат дал прощальное интервью kp.ru [эксклюзив]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments1
Джон Хантсман с супругой во время поездки в Суздаль и Владимир Фото: Посольство США в МосквеДжон Хантсман с супругой во время поездки в Суздаль и Владимир Фото: Посольство США в Москве
Изменить размер текста:

Уходящий в октябре в отставку посол США в РФ Джон Хантсман в эксклюзивном интервью «КП» рассказал о важности «московского направления» в структуре американской внешней политики:

- Для меня большая честь работать в этой должности, потому что с 1933 года, когда послом в СССР стал Уильям Буллит, эта должность неизменно считалась одним из самых важных дипломатических назначений в нашей внешнеполитической службе […]. Следующему послу я бы посоветовал не терять ни минуты и отдавать этой работе всего себя, - отметил 59-летний дипломат в интервью «КП».

Напомним, Джон Хантсман занимает должность посла США в РФ с октября 2017 года, а в августе нынешнего года объявил о намерении подать в отставку.

ИНТЕРВЬЮ

Посол США в РФ Джон Хантсман: В России мне мешали закрытые двери

Мы стоим под древними сводами храма Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале и слушаем в исполнении певчих «По полю с конем», гуляем по монастырскому огороду, пробуя петрушку и яблоки, стреляем из лука и осматриваем мотоциклы в местном музее - посол США в России (и, к слову, байкер) Джон Хантсман перед своей отставкой в октябре решил еще раз соприкоснуться с многовековой русской культурой и взял «Комсомолку» с собой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ближайшее время Борис Джонсон может объявить досрочные парламентские выборы
"Открытие ящика Пандоры": В Тегеране исключили возможность пересмотра ядерной сделки
Посол США в России отметил ощущение надежды при Зеленском
В ФАС заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на авиабилеты
Госдума РФ оценила предложение о "моратории" по ДРСМД для НАТО
Джон Хантсман назвал США крупнейшим инвестором в российскую экономику
Посол США в России рассказал о диалоге с представителями правительства РФ
Путин: пострадавшие от паводка могут получить новое жилье в своих поселках
Посол США в России рассказал о переговорах по КНДР, Афганистану и Сирии
Десять детей оказались в больнице после нападения на школу в Китае
Банк России намерен передать правительству функции страховщиков в области техосмотра
«Недоумение и обеспокоенность»: в МИД РФ прокомментировали авиаудар США по Идлибу
Росреестр напомнил об упрощенной процедуре оформления дач
Главный военный прокурор Украины отправлен в отставку
Умер Сергей Кирпиченко - посол России в Египте
Зеленский поручил подготовить план обороны Украины "от агрессии"
ФИФА назвал тройку кандидатов на звание лучшего футболиста мира
Криштиану Роналду написал завещание
Москалькова: Россия и Украина продолжают переговоры об обмене удерживаемыми лицами
Ученые предупредили о магнитной буре в конце сентября
Каждый десятый московский школьник участвовал в травле сверстников
Премьер Украины назвал срочные задачи для нового правительства
Поклонская расстается с мужем
Экс-футболисты сборной РФ подали иск к МВД на десятки миллионов рублей