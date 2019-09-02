Посол США в России назвал свою должность одной из самых важных в американской дипломатической службе

СЕГОДНЯ 15:28 2019-09-02T15:28:40+03:00

Джон Хантсман с супругой во время поездки в Суздаль и Владимир Фото: Посольство США в Москве

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Уходящий в октябре в отставку посол США в РФ Джон Хантсман в эксклюзивном интервью «КП» рассказал о важности «московского направления» в структуре американской внешней политики:

- Для меня большая честь работать в этой должности, потому что с 1933 года, когда послом в СССР стал Уильям Буллит, эта должность неизменно считалась одним из самых важных дипломатических назначений в нашей внешнеполитической службе […]. Следующему послу я бы посоветовал не терять ни минуты и отдавать этой работе всего себя, - отметил 59-летний дипломат в интервью «КП».

Напомним, Джон Хантсман занимает должность посла США в РФ с октября 2017 года, а в августе нынешнего года объявил о намерении подать в отставку.

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Посол США в РФ Джон Хантсман: В России мне мешали закрытые двери

Мы стоим под древними сводами храма Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале и слушаем в исполнении певчих «По полю с конем», гуляем по монастырскому огороду, пробуя петрушку и яблоки, стреляем из лука и осматриваем мотоциклы в местном музее - посол США в России (и, к слову, байкер) Джон Хантсман перед своей отставкой в октябре решил еще раз соприкоснуться с многовековой русской культурой и взял «Комсомолку» с собой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU