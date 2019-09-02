СМИ: Британия планирует перебросить беспилотники в Персидский залив

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-02T16:57:07+03:00

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Британские СМИ пишут, что власти страны планируют перебросить беспилотники в Персидский залив.

Таким образом Великобритания рассматривает возможность повышения разведывательного потенциала в данном регионе.

- Я могу подтвердить, что Великобритания активно рассматривает вопрос об усилении возможностей воздушного наблюдения в данной местности, - заявил командор Дин Бассетт.

Он также подчеркнул, что для наблюдения могут быть привлечены беспилотники, самолеты морского патрулирования, корабли или вертолеты, пишет газета Times.

Британские власти планируют перебросить в район Персидского залива БПЛА, размещенные в Кувейте для наблюдения за террористическими группировками на территории Сирии и Ирака.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ВВС США перебросили истребители F-22 на базу в Катаре. В заявлении Центрального командования говорится, что цель передислокации – защита американских сил и интересов на Ближнем Востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU