Джона Хантсмана не приглашали в Думу на слушания по расследованию вмешательства в московские протесты

СЕГОДНЯ 16:12 2019-09-02T16:12:14+03:00

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Уходящий в октябре в отставку посол США в РФ Джон Хантсман в эксклюзивном интервью kp.ru сообщил, что не получал приглашения в Госдуму на заседание спецкомиссии по расследованию иностранного вмешательства в летние протесты в Москве.

- Я был бы очень рад обсудить этот вопрос с кем угодно, но меня никто не приглашал, и я думаю, что не приглашали именно потому, что люди знают правду, а состоит она в том, что накануне демонстраций посольства должны публиковать консульские оповещения и предупреждать своих граждан, чтобы они держались подальше от мест их проведения. Моя первоочередная обязанность состоит в обеспечении безопасности американских граждан. И если бы я не оповестил людей, я бы тем самым продемонстрировал халатное отношение к своему долгу и к своим служебным обязанностям. Поэтому я сделал то, что делал во всех других случаях, - что я делал в Китае и что сделал бы в Сингапуре, когда я был там послом: мы взяли документы, уже находящиеся в открытом доступе, и предупредили граждан США, что им лучше держаться подальше от конкретных мест, а также опубликовали карту, где эти места были обозначены, - отметил дипломат в интервью «КП».

ИНТЕРВЬЮ

Посол США в РФ Джон Хантсман: В России мне мешали закрытые двери

Мы стоим под древними сводами храма Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале и слушаем в исполнении певчих «По полю с конем», гуляем по монастырскому огороду, пробуя петрушку и яблоки, стреляем из лука и осматриваем мотоциклы в местном музее - посол США в России (и, к слову, байкер) Джон Хантсман перед своей отставкой в октябре решил еще раз соприкоснуться с многовековой русской культурой и взял «Комсомолку» с собой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU