Лавров: Вашингтон пытается спровоцировать Тегеран на нарушение ядерной сделки

СЕГОДНЯ 16:24 2019-09-02T16:24:15+03:00

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Вашингтон откровенно пытается спровоцировать Тегеран на нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Соответствующие заявление сделал глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров.

«Наши американские партнеры при поддержке некоторых своих региональных союзников очевидно и откровенно пытаются спровоцировать Иран», - сказал министр по итогам переговоров с главой иранского МИД Джавадом Зарифом.

По словам Лаврова, Соединённые Штаты заявили, что для них СВПД не является обязательным, но требуют от Тегерана «неукоснительное выполнение» всех обязательств по договору. «Напомню еще раз, что СВПД - очень деликатный баланс интересов, обязательств и компромиссов, и он не может быть разобран на части», - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 31 июля, министерство финансов Соединённых Штатов внесло в «черный список» имя Зарифа. Глава МИД Исламской республики заявил, что введенные против него американские санкции являются отказом от диалога и в случае дальнейшего невыполнения участниками СВПД своих обязательств по договору, Иран готов полностью выйти из ядерной сделки.

ИСТОЧНИК KP.RU