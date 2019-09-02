2019-09-02T17:08:01+03:00
Политика

Порошенко нашел себе работу в новой Раде

Экс-президент Украины займется вопросами интеграции с Евросоюзом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В новой Раде Порошенко займется интеграцией с ЕСВ новой Раде Порошенко займется интеграцией с ЕСФото: REUTERS
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В составе новой Верховной рады девятого созыва бывший президент Украины, народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Пётр Порошенко стал членом парламентского комитета по вопросам интеграции с Европейским союзом.

Однопартиец Порошенко и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий вошел в комитет парламента по национальной безопасности, обороне и разведки.

Бывший премьер-министр незалежной, глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко стала членом комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Напомним, согласно результатам досрочных выборов в украинский парламент, лидером стала партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», получившая абсолютное большинство. На втором месте оказалась партия Тимошенко «Оппозиционная платформа - За жизнь», партия Порошенко «Европейская солидарность» заняла третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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