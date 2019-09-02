Путин: пострадавшие от паводка в Иркутской области студенты будут учиться бесплатно

СЕГОДНЯ 17:35 2019-09-02T17:40:12+03:00

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Президент России Владимир Путин согласился с тем, чтобы пострадавшие от паводков в Иркутской области студенты первых и вторых курсов высших учебных заведений региона обучались бесплатно.

На совещании по вопросам восстановления пострадавших районов Иркутской области вице-премьер России Виталий Мутко попросил российского лидера подержать решение о том, чтобы все дети, закончившие в этом году школу, обучались в вузах Иркутской области, на бесплатной основе.

Путин одобрил решение и заявил, что было бы хорошо дать возможность бесплатного образования и студентам второго курса. «Вот сейчас на улице женщина говорит: «А у меня на второй курс пошел». Давайте первый и второй», - сказал он.

На этом же совещании Путин завил, что власти помогут пострадавшим с жильем и будут строить, «чтобы удовлетворить всех людей, которые пострадали»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729583" frameborder="0"></iframe> Встреча В.В. Путина с жителями, пострадавшими от паводков в Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU