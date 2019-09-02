2019-09-02T17:44:23+03:00
В мире

Американские военные уйдут с пяти баз в Афганистане

Спецпредставитель США рассказал о переговорах с талибами
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Американские военные уйдут с пяти баз в АфганистанеАмериканские военные уйдут с пяти баз в АфганистанеФото: REUTERS
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В течение 135 дней военные Соединенных Штатов покинут пять баз в Афганистане. Об этом сообщил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

По словам американского спецпредставитель решение о выводе американских войск предусмотрено проектом соглашения, принятым в ходе переговоров с движением «Талибан»*. Однако Халилзад отметил, что стороны достигли «соглашения в принципе», но оно не является окончательным без одобрения президент Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Накануне, американский лидер заявил, что Вашингтон оставят в Афганистане 8,6 тысяч своих солдат после соглашения с талибами. Глава Белого дома отметил, что в стране должно сохраняться постоянное присутствие американских разведслужб.

Напомним, Трамп ране завилял, что Соединенные Штаты могли бы «выиграть войну» в Афганистане за одну неделю, но США была бы стерта с лица Земли.

*Запрещенная в России группировка

ИСТОЧНИК KP.RU

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