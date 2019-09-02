Трамп заявил, что главные враги США фейковые СМИ

СЕГОДНЯ 17:45 2019-09-02T18:07:25+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп уверен, что главными противниками Штатов являются СМИ, производящие фейки.

Также Трамп раскритиковал всех журналистов, не проверяющих факты.

- Фейковые СМИ полностью обезумели! Они пишут, что хотят, редко ссылаются на источники, никогда не проверяют факты. Они берут хорошие новости и превращают их в плохие, - возмутился американский глава в своем Twitter.

Трамп также подчеркнул, что настоящие оппоненты Америки не демократы и небольшое число потерявшихся республиканцев, а главные противники Штатов - множественные фейковые СМИ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп пообещал экономический крах США в случае своего проигрыша на выборах. Выборы главы Белого дома состоятся в ноябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU