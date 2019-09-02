В День знаний в Чебоксарах открылась школа с инновационной образовательной средой

СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-02T17:51:12+03:00

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Что может быть лучше, чем начать учебный год в новой школе? Сегодня, 2 сентября такой подарок получили ученики и учителя гимназии №5 в Чебоксарах, где открылся новый корпус «Т». Он спроектирован в соответствии с требованиями обеспечения безопасности, организации современной цифровой среды, с учетом лучших практик эффективного использования здания школы. Здесь организованы так называемые умные пространства, которые направлены на вовлечение учеников в исследовательскую деятельность. Плюс, тут будут проводиться занятия и в рамках сетевого взаимодействия с вузами. Новый корпус рассчитан на 1100 учащихся, а это позволит «разгрузить» соседние школы и сократить количество детей, обучающихся во вторую смену.

Выступая на церемонии открытия глава республики Михаил Игнатьев заявил, что новые школы, соответствующие требованиям будущего, строятся в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», инициированного Президентом России.

«Открытие новых инновационных школ говорит о том, что нацпроект – в реальной работе и эффективно выполняется», – отметил глава Чувашии. Обращаясь к педагогам и родителям, он пожелал успехов, терпения и мудрости в воспитании молодого поколения, а ученикам –продуктивного учебного года.

В этом году в Чувашии школы открылись также в Ядрине, в Батыревском районе и юго-западном районе Чебоксары (2-й корпус СОШ №61). Всего в 2020-2025 годах запланированы строительство и реконструкция 19 школ, а также продолжится капитальный ремонт школ с износом более 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU