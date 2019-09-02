Турция сообщила о готовности заключить новый контракт по С-400

СЕГОДНЯ 20:50 2019-09-02T20:51:25+03:00

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на XIV Международном стратегическом форуме заявил о возможности проведения дополнительных закупок ЗРК С-400 в случае отсутствия договоренности с США по комплексу «Patriot».

«У нас все еще есть потребность в подобных системах, она будет до тех пор, пока мы не сможем производить собственные. Если нам удастся купить аналог у США, то мы закупим ЗРК Patriot. Но если это не удастся, то мы купим еще С-400 у России, Турция - независимая страна», - произнес министр во время своего выступления на форуме, сообщает ТАСС.

Ранее подобные предложения неоднократно озвучивались Анкарой из-за критики со стороны США решения о закупках российских зенитных комплексов С-400. В течение процесса заключения сделки с Россией Вашингтон неоднократно угрожал разорвать контракт по поставкам своей техники Турции, в частности, была полностью отменена программа поставок истребителей F-35.

ИСТОЧНИК KP.RU