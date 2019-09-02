СМИ рассказали о новой схеме обмена заключенными между Украиной и РФ

СЕГОДНЯ 22:08 2019-09-02T22:47:32+03:00

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Россия и Украина обсуждают новый план взаимного обмена заключенными, в соответствии с которым дела моряков, задержанных ранее в Керченском проливе, не будут передаваться украинской стороне. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

Напомним, ранее обеими странами планировался обмен в формате «30 на 30». Он должен был состояться в минувшее воскресенье, 1 сентября. Однако, как пишет "Коммерсантъ", переговоры по обмену задержались, потому что стороны не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передачи заключенных.

Как сообщили в СМИ, сейчас речь идет о возможности передачи заключенных с нотариально заверенными копиями их дел. Оригиналы всех документов останутся в распоряжении ФСБ РФ. По завершении обмена делами займутся адвокаты, Генпрокуратура России и суд, который рассмотрит их в заочной форме.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Татьяна Москалькова заявила, что Россия и Украина продолжают переговоры об обмене удерживаемыми лицами. Российский омбудсмен сообщила, что необходимо провести ряд очень важных юридических процедур.

ИСТОЧНИК KP.RU