На Украине рассказали о катастрофической нехватке угля
Депутат Рады от «Батьковщины» надеется, что Зеленский вмешается в ситуацию
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Депутат Верховной рады Украины от фракции партии «Батькивщина» Михаил Волынец сообщил о катастрофической ситуации с запасами угля в стране. Он подчеркнул, что сейчас в незалежной твердого топлива на 54% меньше, чем в прошлом году.
- Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в соответствующий период прошлого года. В прошлом году у нас были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это просто катастрофа, - заявил Волынец.
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ИСТОЧНИК KP.RU