На Украине рассказали о катастрофической нехватке угля

СЕГОДНЯ 23:20 2019-09-02T23:20:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Верховной рады Украины от фракции партии «Батькивщина» Михаил Волынец сообщил о катастрофической ситуации с запасами угля в стране. Он подчеркнул, что сейчас в незалежной твердого топлива на 54% меньше, чем в прошлом году.

- Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в соответствующий период прошлого года. В прошлом году у нас были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это просто катастрофа, - заявил Волынец.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU