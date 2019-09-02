2019-09-03T00:29:21+03:00
Общество

Любовь Соболь задержали после участия в несогласованной акции 31 августа

Митинг собрал около 750 человек
Мария ИГНАТЬЕВА
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Любовь Соболь задержали после участия в акции 31 августаЛюбовь Соболь задержали после участия в акции 31 августаФото: REUTERS
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Сотрудники полиции задержали незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. Ее адвокат Иван Суслин связал это с участием клиентки в акции, которая прошла в столице в минувшую субботу, 31 августа.

- Соболь задержали, предположительно это связано с ее участием в акции 31 августа,- сказал Суслин в интервью ТАСС.

Соболь доставили в Красносельский отдел полиции, сообщил источник "КП" в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции составили протокол по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Любовь Соболь уже отпустили до самостоятельного прибытия в суд.

Напомним, что 31 августа в центре Москвы проходила несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным столичной полиции, в ней приняли участие около 750 человек. Среди них была и Любовь Соболь. Сайт kp.ru писал ранее, что сам митинг прошел без задержаний, а продлился около часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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