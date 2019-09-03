Путина возмутила информация о чиновнице, назвавшей подтопленцев «бичевней»

СЕГОДНЯ 00:02 2019-09-03T00:42:18+03:00

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Президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о чиновнице, которая оскорбила подтопленцев, назвав их «бичевней». Глава государства отметил, что впервые слышит об этой истории. Однако такие высказывания считает недопустимыми.

- Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение, - передает слова президента портал irk.ru.

Напомним, что наводнение в Иркутской области унесло жизни 25 человек, шесть пропали без вести и почти 11 тысяч домов были уничтожены. Владимир Путин посетил регион, где пообщался с местными жителями. Он также одобрил решение вице-премьера Виталия Мутко о том, что пострадавшие от стихии студенты смогут бесплатно получить образование, а все местные жители - дома или квартиры в своих населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU