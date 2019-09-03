В Москве задержали журналиста Илью Азара

СЕГОДНЯ 02:00 2019-09-03T02:00:36+03:00

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Сотрудники полиции в Москве задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара. Адвокат мужчины Татьяна Молоканова сообщила, что на ее клиента составят протокол за повторное нарушение порядка проведения митинга.

- Он был задержан сегодня в 21:10. Илье Азару вменяют нарушение части 8 статьи 20.2 КоАП РФ, - рассказала в разговоре с «РИА Новости» Молоканова.

Она также уточнила, что задержание журналиста может быть связано с организацией несогласованного митинга в Москве, который прошел 31 августа.

По официальным данным столичной полиции, в акции приняли участие около 750 человек. Во время митинга, как писал сайт kp.ru, задержания не производились.

Также ранее сообщалось, что полицейские 2 сентября доставили в отделение для составления протокола незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. Ее адвокат тоже связал это с участием в несогласованном митинге 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU