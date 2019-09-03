Росстат подсчитал число работающих женщин в России
В России подсчитали число работающих женщин в стране. Эксперты Росстата заявил, что трудоустроены только 52,3% россиянок. Это объясняется несколькими факторами, в частности тем, что женщины чаще всего сфокусированы на семье и детях.
- Данные статистики можно объяснить рядом причин: во-первых, в условиях спада экономической активности и последующих увольнений персонала, женщины как дискриминируемая категория первыми попадают под сокращения, - объяснила профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова в заговоре с «РИА Новости»
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ИСТОЧНИК KP.RU