Росстат подсчитал число работающих женщин в России

СЕГОДНЯ 03:53 2019-09-03T03:53:49+03:00

Официально в 2018 году были трудоустроены чуть больше 50% россиянок

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В России подсчитали число работающих женщин в стране. Эксперты Росстата заявил, что трудоустроены только 52,3% россиянок. Это объясняется несколькими факторами, в частности тем, что женщины чаще всего сфокусированы на семье и детях.

- Данные статистики можно объяснить рядом причин: во-первых, в условиях спада экономической активности и последующих увольнений персонала, женщины как дискриминируемая категория первыми попадают под сокращения, - объяснила профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова в заговоре с «РИА Новости»

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ИСТОЧНИК KP.RU