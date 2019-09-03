Почти десять тысяч человек пересдадут ЕГЭ в дополнительное время в сентябре

СЕГОДНЯ 06:38 2019-09-03T06:38:16+03:00

Выпускники прошлых лет снова смогут попытать удачу с 3 по 20 сентября

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Рособрнадзор сообщил, что в дополнительный период в сентябре ЕГЭ попробуют пересдать почти десять тысяч человек. Попытать свои силы снова выпускники прошлых лет смогут с 3 по 20 число первого осеннего месяца.

- Экзамены в дополнительный период пройдут во всех регионах России, для их проведения будет организовано 153 пункта проведения экзаменов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU