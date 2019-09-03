2019-09-03T08:01:50+03:00
Общество

Погода в Москве на 3 сентября 2019 года будет по-летнему теплой

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 3 сентября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве под +25 градусов, без осадковВ Москве под +25 градусов, без осадковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Погода в Москве на 3 сентября 2019 года будет переменно облачной. Температура воздуха днем поднимется до летних значений - 23..25 градусов тепла. При этом дождей не ожидается даже по области.

Ветер юго-восточного направления разовьет скорость 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление находится в пределах нормы - 749 миллиметров ртутного столба.

Стоит отметить, что все остальные дни на неделе будут сопровождаться осадками. Местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, при этом температура воздуха останется примерно на том же уровне, передает Гидрометцентр России.

Сайт kp.ru писал, что в середине недели столбики термометров могут упасть на несколько градусов, но всего на пару дней. Потом в столице снова распогодится. Однако назвать это бабьим летом пока нельзя. Оно придет в Москву позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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