2019-09-03T08:33:27+03:00
Политика

Иностранцы получат возможность покупать украинскую землю

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действует на Украине уже 14 лет
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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При этом, добавил премьер-министр, украинские фермеры будут иметь преференцииПри этом, добавил премьер-министр, украинские фермеры будут иметь преференцииФото: REUTERS
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Разрабатывающаяся украинским правительством земельная реформа будет предусматривать возможность покупки иностранцами участков земли для сельскохозяйственной деятельности, об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Для того, чтобы приобрести землю, иностранным гражданам будет необходимо просто зарегистрировать юридическое лицо и выплачивать налоги на территории страны.

Доступ к земельному рынку будут иметь не только физические лица, но и компании.

«Нам нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность ее сейчас обрабатывать, в том числе для иностранных граждан», — передает слова Гончарука телеканал ICTV.

При этом, добавил премьер-министр, украинские фермеры будут иметь преференции.

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действует в стране 14 лет.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о планах проведения на Украине земельной реформы к 2020 году. Как передавал сайт kp.ru слова главы страны, рынок земли объемом в 40 миллионов га ориентирован в большой степени на иностранные компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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