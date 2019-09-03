2019-09-03T08:48:25+03:00
Политика

Посол РФ в США: Простые американцы хотят увидеть Россию своим глазами

Анатолий Антонов рассказал об интересе к нашей стране
Елена АКИМОВА
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Анатолий Антонов, посол России в США ФОТО: Юрий МАШКОВ/ТАССАнатолий Антонов, посол России в США ФОТО: Юрий МАШКОВ/ТАСС
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Несмотря на санкции и политические сложности во взаимоотношениях между Россией и США, простые американцы хотят увидеть нашу страну лично. Интерес к РФ постоянно растет. Особый всплеск пришелся на Чемпионат мира по футболу – 2018. Несмотря на то, что американская сборная не прошла на турнир, американские болельщики по численности уступали только китайским.

— Туристический интерес в последние годы растет. Простые американцы не хотят верить образам, тиражируемым СМИ. Стремятся собственными глазами увидеть современную Россию. На турнире американцев встретили открыто и дружелюбно – это был «разрыв шаблона», взлет народной дипломатии, - комментирует «Известиям» посол РФ в США Анатолий Антонов

По итогам 2018 года турпоток из-за океана увеличился на 13% и достиг 337 тыс. человек.

Анатолий Антонов так же отметил, что американские компании проявляют интерес к Дальнему Востоку. В частности, их интересует разработка газовых месторождений на Сахалине и Ямале.

Ранее уходящий отставку посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что Россия огромная, прекрасная и такая разная страна. Он признался, что будет скучать по многому из того, что пережил здесь: по теплоте и гостеприимству россиян, по их верности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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