Визиты Володина в Узбекистан и Казахстан запланированы на сентябрь

СЕГОДНЯ 08:50 2019-09-03T09:16:53+03:00

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетит Узбекистан и Казахстан во второй половине сентября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Так, 16 сентября состоится официальный визит спикера Госдумы в Узбекистан, где он проведет переговоры со своими коллегами и руководством республики, а 23-24 сентября делегация во главе с Володиным поучаствует в четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане.

"На совещании планируется обсудить вопросы продвижения интеграционных процессов на евразийском континенте, в том числе реализации многосторонних проектов в экономической сфере, законодательного обеспечения развития цифровой экономики и цифрового суверенитета государств, защиты окружающей среды, противодействия терроризму и укрепления безопасности", - уточняется на сайте Госдумы.

Сайт kp.ru писал, что на днях Володин посетил Саратовскую область, а именно поселок Елшанка, где построили новый дом для переселенцев.

ИСТОЧНИК KP.RU