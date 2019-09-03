2019-09-03T09:03:19+03:00
В мире

Американский пилот впустил маленькую девочку в кабину самолета

Он разрешил пассажирке сделать объявление по громкой связи и и дал возможность почувствовать себя настоящим пилотом [видео]
Елена АКИМОВА
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Маленькая Крис мечтала управлять самолетом и ее заветное желание осуществилосьМаленькая Крис мечтала управлять самолетом и ее заветное желание осуществилось
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Пилот американской авиакомпании исполнил мечту маленькой пассажирки. Он позволил девочке зайти в кабину и сделать объявление по громкой связи.

Борт отправлялся из Далласа (штат Техас) в калифорнийский Окленд. Перед трехчасовым путешествием пассажиров ждал сюрприз.

Вместо традиционного представления из динамиков послышался голос маленькой девочки.

-Я поведу самолет, как будто я украла его. Но я посажу его так, словно я купила его. Потому что я лучшая, и никто не лучше меня. Второй пилот Крис — мой хороший приятель. Он мне немного поможет. Но помните, если посадка будет мягкой, то это моя заслуга. Но если она будет жесткой, в этом виноват Крис, — говорит новый командир корабля.

Неожиданная шутка подняла настроение не только самой виновнице события, но и пассажирам. Люди восприняли это позитивно и настроение всех присутствующих явно улучшилось, сообщает телеканал «360».

После объявления девочку не стали отправлять на свое место в салон самолета, ее оставили в кабине пилотов и даже доверили штурвал второго пилота.

Малышка Крис не только участвовала во взлете, но и подняла лайнер на максимальную высоту.

Американский пилот впустил девочку в кабину самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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