Американский пилот впустил маленькую девочку в кабину самолета
Пилот американской авиакомпании исполнил мечту маленькой пассажирки. Он позволил девочке зайти в кабину и сделать объявление по громкой связи.
Борт отправлялся из Далласа (штат Техас) в калифорнийский Окленд. Перед трехчасовым путешествием пассажиров ждал сюрприз.
Вместо традиционного представления из динамиков послышался голос маленькой девочки.
-Я поведу самолет, как будто я украла его. Но я посажу его так, словно я купила его. Потому что я лучшая, и никто не лучше меня. Второй пилот Крис — мой хороший приятель. Он мне немного поможет. Но помните, если посадка будет мягкой, то это моя заслуга. Но если она будет жесткой, в этом виноват Крис, — говорит новый командир корабля.
Неожиданная шутка подняла настроение не только самой виновнице события, но и пассажирам. Люди восприняли это позитивно и настроение всех присутствующих явно улучшилось, сообщает телеканал «360».
После объявления девочку не стали отправлять на свое место в салон самолета, ее оставили в кабине пилотов и даже доверили штурвал второго пилота.
Малышка Крис не только участвовала во взлете, но и подняла лайнер на максимальную высоту.
Американский пилот впустил девочку в кабину самолета.
ИСТОЧНИК KP.RU