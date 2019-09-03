2019-09-03T10:33:27+03:00
Общество

В России начал работу онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН

Новая услуга предоставляет необходимые сведения о недвижимости в течение нескольких минут после отправки запроса
Людмила КАЮМОВА
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Новая услуга позволит получить все необходимые данные за несколько минут без необходимости посещения госучреждения лично.Новая услуга позволит получить все необходимые данные за несколько минут без необходимости посещения госучреждения лично.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Кадастровая палата России сообщила об официальном запуске интернет-сервиса по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн. Теперь информацию о недвижимости, которую раньше предоставляли в течение трех дней, можно будет получить за несколько минут без необходимости посещения госучреждения лично.

В пресс-службе ведомства уточнили, что сведения из ЕГРН, полученные с использованием нового сервиса, будут равнозначны документам, выданным в бумажной форме. Все данные, предоставленные Кадастровой палатой через онлайн-сервис, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), которая гарантирует максимальную защиту информации от взлома и мошенничества.

УКЭП приравнивается к личному визиту - то есть как если бы человек сам пришел в Росреестр или многофункциональный центр с документами. От более простых видов электронных подписей она отличается тем, что для неё используют средства криптографической защиты информации ФСБ РФ. Такая подпись выдается только удостоверяющим центром, аккредитованным в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Фактически это специальный код, записанный на электронную карту или флэшку.

Онлайн-сервис заработал в пилотном режиме в 51 регионе России. Постепенно на работу в единой государственной системе ЕГРН перейдут и оставшиеся 34 субъекта РФ. Услугу можно оплатить с помощью безналичного платежа здесь же, не выходя из программы, с минимальной комиссией.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что с 13 августа вступили в силу изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Утвержденные поправки призваны защитить граждан от мошенничества с использованием цифровой подписи при сделках с жильем. Теперь необходимо, чтобы владелец недвижимости заранее уведомил Росреестр о том, что намерен подать документы в электронном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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