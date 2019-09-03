Помощник: Кот и пес вырыли яму и стали героями в Сети

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-03T09:52:31+03:00

Животные очень стараются, только цель у каждого своя [видео]

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В Сети появился забавный видеоролик, на котором собака и кот роют яму во дворе. В процессе участвую оба, только цель у каждого животного своя.

Судя по всему, в земле что-то есть, что очень заинтересовало таксу. Животное старательно роет яму передними лапами, а котейка внимательно наблюдает за стараниями ближнего своего.

Когда нора становится достаточно внушительной, кот принимается ее зарывать. В итоге подземный ход блокируют камни и грунт, таксе нужно начинать сначала.

Короткий ролик записал на видео владелец домашних питомцев и выложил его в сеть. В итоге оба домочадца оказались героями, пользователи отметили смекалку кота и упорство собаки, пишет Ридус.

Кот мешает собаке рыть яму .

ИСТОЧНИК KP.RU