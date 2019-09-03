Помощник: Кот и пес вырыли яму и стали героями в Сети
В Сети появился забавный видеоролик, на котором собака и кот роют яму во дворе. В процессе участвую оба, только цель у каждого животного своя.
Судя по всему, в земле что-то есть, что очень заинтересовало таксу. Животное старательно роет яму передними лапами, а котейка внимательно наблюдает за стараниями ближнего своего.
Когда нора становится достаточно внушительной, кот принимается ее зарывать. В итоге подземный ход блокируют камни и грунт, таксе нужно начинать сначала.
Короткий ролик записал на видео владелец домашних питомцев и выложил его в сеть. В итоге оба домочадца оказались героями, пользователи отметили смекалку кота и упорство собаки, пишет Ридус.
Кот мешает собаке рыть яму .
ИСТОЧНИК KP.RU