Запуск воздушного такси в России сдвинулся на 2022 год

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-03T10:10:47+03:00

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Проект агрегатора пассажирских перевозок «Яндекс» и «Вертолетов России» Аэротакси для москвичей будет запущен не раньше чем в 2022-м году. Прежде сервис планировали открыть в 2020-м году.

Сроки изменились из-за того, что вертолёты VRT 500, которые будут транспортировать пассажиров, проходят испытания и сертификацию. VRT500 — это однодвигательный вертолет с максимальной взлетной массой 1,6 тыс. кг. Вертолёт может развивать скорость до 230 км/ч и преодолевать более 1000 км.

Пассажирская кабина рассчитана на 5–6 человек. Планируется, что будут созданы различные конфигурации вертолета: пассажирская, многоцелевая, грузовая, учебная, VIP- и медико-эвакуационная, пишут «Известия».

По сообщению «Яндекса» в перспективе заказать аэротакси можно будет через приложение на смартфоне так же, как сейчас автотакси. Отличие лишь в том, что воздушный вариант пассажирских перевозок предусмотрен лишь по определенным маршрутам.

— Наша цель — создать такую модель, чтобы полет на вертолете был сопоставим по цене с поездкой по тому же маршруту на автомобиле бизнес-класса. Нам надо определить наиболее востребованные маршруты, проверить их наполняемость пассажирами, экономический эффект и только потом говорить о начале регулярных перевозок, — рассказали в пресс-службе компании.

На Макс-2019 регулярные маршруты уже были опробованы.

— Вертолеты «Ансат» летали из подмосковного Одинцово на МАКС и обратно восемь раз в день, — рассказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. — В одну сторону полеты были без пассажиров, что предопределило высокую стоимость билета — от 19 тыс. до 23 тыс. рублей.

Летный час четырехместного Robinson R44 обходится от 40 тыс. рублей, при ставке 3 тыс. рублей с человека за 15 минут полета проект аэротакси окупится, если салон будет полным, а вертолет будет постоянно летать. По мнению экспертов, именно на «Ансатах» будет отработана бизнес-модель нового сервиса.

ИСТОЧНИК KP.RU