Икарди поблагодарил «ПСЖ» за спасение из «Интера» после перехода

СЕГОДНЯ 10:17 2019-09-03T10:17:41+03:00

Французский гранд взял игрока в аренду на год с правом выкупа

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Сегодня Мауро Икарди был официально объявлен игроком «ПСЖ». Аргентинец будет играть за французский гранд под 18-м номером. По сообщению издания RMC Sport, речь идет о контракте на год с правом выкупа за 70 миллионов евро.

По данным издания, Мауро Икарди отказался от предложений других крупных итальянских и испанских клубов, отдав предпочтение именно «ПСЖ».

Агент и жена игрока Ванда Нара уверяла СМИ, что у Икарди «множество предложений из Европы».

По словам Ванды Нары, Икарди в аренду хотели взять так же «Валенсия», «Атлетико» и «Ювентус» и «Наполи», но муж отдал предпочтение именно «ПСЖ».

«Буду работать до закрытия летнего трансферного окна. Есть предложения от двух клубов. Посмотрим, перейдет ли он в клуб за пределами Италии», - приводит ее слова издание.

Сделать выбор в пользу «ПСЖ» его убедили лично президент клуба Насер Аль-Хелайфи и спортивный директор Леонардо.

2 сентября игрок вылетел из Милана, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт, а сегодня уже был официально представлен игроком «ПСЖ».

Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отдал 5 результативных передач. Контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU