2019-09-03T10:17:41+03:00
Спорт

Икарди поблагодарил «ПСЖ» за спасение из «Интера» после перехода

Французский гранд взял игрока в аренду на год с правом выкупа
Дарья КРЫЛОВА
Поделиться:
Мауро Икарди.Мауро Икарди.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сегодня Мауро Икарди был официально объявлен игроком «ПСЖ». Аргентинец будет играть за французский гранд под 18-м номером. По сообщению издания RMC Sport, речь идет о контракте на год с правом выкупа за 70 миллионов евро.

По данным издания, Мауро Икарди отказался от предложений других крупных итальянских и испанских клубов, отдав предпочтение именно «ПСЖ».

Агент и жена игрока Ванда Нара уверяла СМИ, что у Икарди «множество предложений из Европы».

По словам Ванды Нары, Икарди в аренду хотели взять так же «Валенсия», «Атлетико» и «Ювентус» и «Наполи», но муж отдал предпочтение именно «ПСЖ».

«Буду работать до закрытия летнего трансферного окна. Есть предложения от двух клубов. Посмотрим, перейдет ли он в клуб за пределами Италии», - приводит ее слова издание.

Сделать выбор в пользу «ПСЖ» его убедили лично президент клуба Насер Аль-Хелайфи и спортивный директор Леонардо.

2 сентября игрок вылетел из Милана, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт, а сегодня уже был официально представлен игроком «ПСЖ».

Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отдал 5 результативных передач. Контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские военные передали сирийским детям наборы к школе
Пекин выразил протест в связи с введением новых санкций США
Роналду признан лучшим игроком Португалии в 10-й раз
В Минпромторге опровергли информацию об отказе от развития SSJ на 75 мест
Робот "Федор" готовится лететь обратно на Землю
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии
Россия и Монголия заключили бессрочный договор о дружественных отношениях
В России начал работу онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН
Сторонники экс-президента Армении Кочаряна устроили акцию протеста
Киев положительно оценил встречу советников лидеров «нормандской четвёрки»
Маркетологи назвали регионы, где проживают самые корыстные женщины
К обстрелу наблюдателей ОБСЕ в Донбассе причастен украинский командир
ВМФ получит самолеты-амфибии «Альбатрос»
Запуск воздушного такси в России сдвинулся на 2022 год
Водолазы нашли тела 25 погибших при пожаре на яхте в Калифорнии
Помощник: Кот и пес вырыли яму и стали героями в Сети
Против экс-спикера Верховной Рады возбуждено уголовное дело
Производителей эко- и биопродуктов могут обязать подтверждать натуральный состав
Георгий Гахария стал кандидатом на пост премьера Грузии
Американский пилот впустил маленькую девочку в кабину самолета
Пхеньян обвинил Сеул в лицемерии и срыве межкорейских договоренностей
Визиты Володина в Узбекистан и Казахстан запланированы на сентябрь