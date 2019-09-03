К обстрелу наблюдателей ОБСЕ в Донбассе причастен украинский командир

СЕГОДНЯ 10:25 2019-09-03T10:42:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет России установил причастность командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Андрея Гнатова к обстрелу сотрудников наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также представителя СМИ в воскресенье, 1 сентября. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Согласно ее данным, артиллерийский обстрел был проведен в районе села Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики. В этот момент там находились не участвующие в вооруженном конфликте лица, включая сотрудников ОБСЕ и внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня".

"По счастливой случайности они не пострадали, потому что успели укрыться от обстрела в безопасном месте", - сообщается на сайте ведомства.

Расследование уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны на юго-востоке Украины продолжается. Следствие устанавливает других лиц, причастных к обстрелам.

Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее украинские военные обстреляли школу в Луганской народной республике.

ИСТОЧНИК KP.RU