К обстрелу наблюдателей ОБСЕ в Донбассе причастен украинский командир
Следственный комитет России установил причастность командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Андрея Гнатова к обстрелу сотрудников наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также представителя СМИ в воскресенье, 1 сентября. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Согласно ее данным, артиллерийский обстрел был проведен в районе села Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики. В этот момент там находились не участвующие в вооруженном конфликте лица, включая сотрудников ОБСЕ и внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня".
"По счастливой случайности они не пострадали, потому что успели укрыться от обстрела в безопасном месте", - сообщается на сайте ведомства.
Расследование уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны на юго-востоке Украины продолжается. Следствие устанавливает других лиц, причастных к обстрелам.
Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее украинские военные обстреляли школу в Луганской народной республике.
ИСТОЧНИК KP.RU
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