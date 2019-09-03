2019-09-03T10:27:13+03:00
Общество

Маркетологи назвали регионы, где проживают самые корыстные женщины

Первое место занял Саранск, второе — Москва, третье — Краснодар
Елена АКИМОВА
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Маркетологи выяснили, где живут самые корыстные женщиныМаркетологи выяснили, где живут самые корыстные женщиныФото: Иван ВИСЛОВ
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Маркетологи решили выяснить, где проживают самые корыстные женщины России. Для этого представительницам прекрасной половины человечества задали три вопроса: главный критерий при выборе мужчины, значение финансового положения мужчины и его социальный статус, имеет ли значение возраст избранника.

Результаты позволили сделать вывод, где проживают дамы, которые больше всего интересуются финансовым положением спутника.

В десятку городов по числу алчных жительниц вошли также Иваново, Екатеринбург, Самара, Пермь, Ростов-на-Дону, Тюмень, Владивосток.

Меньше всего финансовым положением интересуются в Саратове, Томске, Пензе и Нижнем Новгороде.

Радует, что несмотря на соблазны, 62% опрошенных женщин заявили, что главное в отношениях – это любовь.

19% ценят надежность своего спутника, а 7% выбирают мужчину по уровню его дохода.

5 % заинтересованы в социальном статусе спутника, а 4% не свяжут свою жизнь с человеком, чья внешность им не по душе.

Образование назвали ключевым критерием при выборе мужчины 2% женщин, а репутацию — 1%.

Социологическое исследование провели специалисты ZOOM MARKET. Ранее эксперты этого же агентства ответили на вопрос: жители каких городов чаще болеют и обращаются к врачам за помощью. Оказалось, что больше всего проблем со здоровьем у москвичей, пишет News.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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