Маркетологи назвали регионы, где проживают самые корыстные женщины
Маркетологи решили выяснить, где проживают самые корыстные женщины России. Для этого представительницам прекрасной половины человечества задали три вопроса: главный критерий при выборе мужчины, значение финансового положения мужчины и его социальный статус, имеет ли значение возраст избранника.
Результаты позволили сделать вывод, где проживают дамы, которые больше всего интересуются финансовым положением спутника.
В десятку городов по числу алчных жительниц вошли также Иваново, Екатеринбург, Самара, Пермь, Ростов-на-Дону, Тюмень, Владивосток.
Меньше всего финансовым положением интересуются в Саратове, Томске, Пензе и Нижнем Новгороде.
Радует, что несмотря на соблазны, 62% опрошенных женщин заявили, что главное в отношениях – это любовь.
19% ценят надежность своего спутника, а 7% выбирают мужчину по уровню его дохода.
5 % заинтересованы в социальном статусе спутника, а 4% не свяжут свою жизнь с человеком, чья внешность им не по душе.
Образование назвали ключевым критерием при выборе мужчины 2% женщин, а репутацию — 1%.
Социологическое исследование провели специалисты ZOOM MARKET. Ранее эксперты этого же агентства ответили на вопрос: жители каких городов чаще болеют и обращаются к врачам за помощью. Оказалось, что больше всего проблем со здоровьем у москвичей, пишет News.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU