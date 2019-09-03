Сторонники экс-президента Армении Кочаряна устроили акцию протеста

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-03T10:54:54+03:00

Около 100 человек с плакатами собрались у здания суда, где во вторник слушается дело бывшего главы государства

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Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна устроили акцию протеста у здания Конституционного суда во вторник, 3 сентября. Именно здесь утром пройдет заседание по рассмотрению просьбы экс-главы государства проверить конституционность предъявленных ему обвинений в попытке свержения конституционного строя.

Сторонники Koчаряна требуют немедленно его освободить. Такие же призывы содержатся на многочисленных плакатах в руках протестующих.

"Мы требуем, чтобы КС признал неконституционными лживые обвинения, предъявленные Кочаряну. Все эти обвинения являются политическими, а Роберт Кочарян как бывший президент страны пользуется конституционной неприкосновенностью", - цитирует ТАСС экс-депутата парламента Армении Гагика Багдасаряна.

Напомним, что Кочаряна обвинили в попытке свержения власти после того, как во время беспорядков в марте 2008 года он объявил чрезвычайное положение. Тогда погибли десять человек, еще около 200 пострадали.

Сайт kp.ru писал, что в первый раз политика арестовали еще в июле прошлого года, потом несколько раз отпускали и снова помещали под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU