Сторонники экс-президента Армении Кочаряна устроили акцию протеста
Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна устроили акцию протеста у здания Конституционного суда во вторник, 3 сентября. Именно здесь утром пройдет заседание по рассмотрению просьбы экс-главы государства проверить конституционность предъявленных ему обвинений в попытке свержения конституционного строя.
Сторонники Koчаряна требуют немедленно его освободить. Такие же призывы содержатся на многочисленных плакатах в руках протестующих.
"Мы требуем, чтобы КС признал неконституционными лживые обвинения, предъявленные Кочаряну. Все эти обвинения являются политическими, а Роберт Кочарян как бывший президент страны пользуется конституционной неприкосновенностью", - цитирует ТАСС экс-депутата парламента Армении Гагика Багдасаряна.
Напомним, что Кочаряна обвинили в попытке свержения власти после того, как во время беспорядков в марте 2008 года он объявил чрезвычайное положение. Тогда погибли десять человек, еще около 200 пострадали.
Сайт kp.ru писал, что в первый раз политика арестовали еще в июле прошлого года, потом несколько раз отпускали и снова помещали под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU