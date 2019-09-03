Россия и Монголия заключили бессрочный договор о дружественных отношениях

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-03T11:03:53+03:00

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Во вторник, 3 сентября, российский президент Владимир Путин и его монгольский коллега Халтмаагийном Баттулгой подписали Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Монголией.

В ходе переговоров в Улан-Баторе, куда Путин прибыл с официальным визитом, главы государства обсудили перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества и реализацию программы развития стратегического партнерства.

Ранее, в интервью монгольской газете «Одрийн сонин» российский лидер заявил, что новый договор будет носить бессрочный характер и подготовлен на основе Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года. Он подчеркнул, что документ выводит отношения России и Монголии на новый уровень.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, российский лидер прибыл в Улан-Батор с официальным визитом по случаю 80-летия победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729734" frameborder="0"></iframe> Путина в Улан-Баторе встретили всадники в форме личной гвардии Великого хана.

ИСТОЧНИК KP.RU