2019-09-03T11:10:40+03:00
Наука

Робот "Федор" готовится лететь обратно на Землю

Космонавты уже усадили его в корабль "Союз МС-14", который отстыкуется от МКС 6 сентября
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов завершили все эксперименты с участием человекоподобного робота "Федора" и усадили его в корабль "Союз МС-14" для последующего возвращения на Землю.

Аппарат отстыкуется от Международной космической станции в пятницу, 6 сентября, в 21.13 мск. Посадка состоится в Казахстане 7 сентября примерно в 00.35 мск.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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