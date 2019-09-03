Робот "Федор" готовится лететь обратно на Землю

СЕГОДНЯ 11:10 2019-09-03T11:10:40+03:00

Космонавты уже усадили его в корабль "Союз МС-14", который отстыкуется от МКС 6 сентября

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Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов завершили все эксперименты с участием человекоподобного робота "Федора" и усадили его в корабль "Союз МС-14" для последующего возвращения на Землю.

Аппарат отстыкуется от Международной космической станции в пятницу, 6 сентября, в 21.13 мск. Посадка состоится в Казахстане 7 сентября примерно в 00.35 мск.

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ИСТОЧНИК KP.RU