СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-03T11:12:03+03:00

В Минпромторге опровергли информацию об отказе от развития SSJ на 75 мест Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Информация об отказе развития версии самолета «Сухой – суперджет 100» на 75 мест не соответствует действительности. Соответствующим образом представитель Минпромторга РФ прокомментировал заявление председателя совета директоров S7 Group Владислава Филева о приостановке разработки укороченной версии лайнера.

«В дальнейшем, при условии наличия развитой региональной системы ППО, частных инвестиций и якорного заказа, мы планируем запуск укороченной коммерческой версии», - передает РИА-Новости слова представителя ведомства.

Представитель Минпромторга сообщил, что первым этапом является уже запущенный проект ведомства совместно с авиапроизводителями по созданию отечественного двигателя ПД-8 и комплектующих изделий - 34 самолетных системы и бортового оборудования. По его словам, все это поможет повысить конкуренцию в поставках.

Напомним, в марте прошлого года президент России Владимир Путин поддержал идею Минпромторга о разработке новой укороченной версии самолета «Сухой – суперджет 100» с 75 кресалами. В новой версии также предусматривается изменения в крыло, фюзеляж, бортовой комплекс авионики.

ИСТОЧНИК KP.RU