Роспотребнадзор опубликовал советы для правильного питания школьников

СЕГОДНЯ 14:05 2019-09-03T14:05:28+03:00

Завтрак должен быть обязательным пунктом в расписании дня ребенка, а ужин следует закончить не позднее чем за час до сна

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Роспотребнадзор составил рекомендации по организации питания школьников, основанные на принципах разнообразия, безопасности и полезности для растущего организма ребенка.

В первую очередь, необходимо соблюдать режим и стараться не пропускать три главных приёма пищи: завтрак. обед, ужин. Причем ужин рекомендуется закончить не позднее 20:00 – 20:30, чтобы у ребенка оставалось ещё как минимум полтора часа до того момента, когда он пойдет спать. Важно не торопиться во время еды, поэтому основной приём пищи должен длиться около получаса, а на перекус стоит отвести 10-15 минут.

Если родители не согласны с меню, установленным в школе, они могут дать своему ребенку еду с собой. Это может быть фрукт или бутерброд с мясом и овощами, упакованный в пластиковый контейнер, поясняют эксперты ведомства. Даже при наличии в свободном доступе воды на территории школы, всё же стоит иметь в рюкзаке запасную личную бутылочку с домашним чаем или морсом.

Особое внимание Роспортебнадзор уделил ошибкам в меню школьника. Так, завтрак должен быть обязательным пунктом в расписании дня ребенка. Употребление сладостей, полуфабрикатов и энергетических напитков необходимо свести к минимуму. А рыбу и овощи наоборот – использовать для приготовления различных блюд как можно чаще.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о новом проекте санитарных правил и норм для детского питания, опубликованном Роспотребнадзором. Эксперты предложили сделать еду более разнообразной, включив в неё национальные и местные блюда, составив отдельные меню для аллергиков и диабетиков. Большую перемену увеличат до 20 минут, чтобы школьники могли не торопиться во время обеда.

ИСТОЧНИК KP.RU