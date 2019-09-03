Российские военные передали сирийским детям наборы к школе

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-03T11:21:07+03:00

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Российские военные в Сирии вручили ученицам школы под патронатом монастыря Рождества Божией Матери Антиохийской православной церкви канцелярские наборы. Учебное заведение находится в городе Сайедная, который расположен в 30 километрах от Дамаска.

Город Сайедная несколько лет был окружен боевиками, однако несмотря на это монахи не покинули его и продолжали как могли поддерживать местных жителей.

«Даже в самые трудные времена мы знали, что дети всегда должны быть сытыми, даже когда мы голодаем», — цитирует настоятельницу монастыря РИА ФАН.

По ее словам, важно сделать так, чтобы каждая девочка чувствовала, что любая монахиня в монастыре для нее как старшая сестра или как мать. Всего в школе учится около 250 учениц в возрасте от 7 до 17 лет, и почти все они сироты. Военные передали для девочек альбомы для рисования, портфели и тетради, что все они могли продолжить обучение, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU