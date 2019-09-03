2019-09-03T11:37:00+03:00
Экономика

Россия и Монголия создадут фонд инвестиционного сотрудничества

Соглашение поможет российским и монгольским компаниям создавать больше совместных проектов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия и Монголия создадут фонд инвестиционного сотрудничестваРоссия и Монголия создадут фонд инвестиционного сотрудничестваФото: Артем ЛЕНЦ
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Россия и Монголия подписали соглашение о создании совместного фонда инвестиционного сотрудничества, который поможет компаниям двух стран лучше взаимодействовать друг с другом и создавать совместные проекты. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Сегодня Российский фонд прямых инвестиций подписывает важное соглашение с монгольским инвестиционным фондом о создании Российско-монгольского фонда инвестиционного сотрудничества», - сказал главы РФПИ.

Дмитриев отметил, что в перспективе соглашение приведет к наращиванию объема инвестиционного сотрудничества и в будущем он может составлять сотни миллионов долларов в год.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 3 сентября по результатам переговоров президентов России и Моголии, Владимира Путина и Халтмаагийнома Баттулгоя был подписан бессрочный Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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