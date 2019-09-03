Суд арестовал построенную Атамбаевым мечеть в Бишкеке

СЕГОДНЯ 12:02 2019-09-03T13:03:49+03:00

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Суд Бишкека наложил арест на мечеть, построенную на средства бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который сейчас находится под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры страны.

Религиозное сооружение на площади около одного гектара было открыто в апреле 2019 года и зарегистрировано на принадлежащую экс-главе государства научно-производственную фирму "Форум". Сейчас выясняются источники строительства.

Согласно данным ТАСС, сам Атамбаев ранее сказал, что в возведении объекта ему помогали друзья.

Сайт kp.ru писал, что экс-президента задержали в результате штурма его резиденции в селе Кой-Таш в первой половине августа. Сначала он проходил подозреваемым по ряду коррупционных преступлений, включая незаконное обогащение, а после того, как в спецоперации погиб один силовик и пострадали сотни людей, был обвинен еще и по делу о столкновениях.

ИСТОЧНИК KP.RU