2019-09-03T13:03:49+03:00
Происшествия

Суд арестовал построенную Атамбаевым мечеть в Бишкеке

Следователи выясняют, на какие средства было возведено сооружение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Бишкеке арестовали имущество мечети, построенной АтамбаевымВ Бишкеке арестовали имущество мечети, построенной АтамбаевымФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Суд Бишкека наложил арест на мечеть, построенную на средства бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который сейчас находится под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры страны.

Религиозное сооружение на площади около одного гектара было открыто в апреле 2019 года и зарегистрировано на принадлежащую экс-главе государства научно-производственную фирму "Форум". Сейчас выясняются источники строительства.

Согласно данным ТАСС, сам Атамбаев ранее сказал, что в возведении объекта ему помогали друзья.

Сайт kp.ru писал, что экс-президента задержали в результате штурма его резиденции в селе Кой-Таш в первой половине августа. Сначала он проходил подозреваемым по ряду коррупционных преступлений, включая незаконное обогащение, а после того, как в спецоперации погиб один силовик и пострадали сотни людей, был обвинен еще и по делу о столкновениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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