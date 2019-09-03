2019-09-03T14:07:52+03:00
Общество

Россияне назвали самый опасный город России

Безопасно чувствуют себя жители Ейска, Геленджика и Грозного
Людмила КАЮМОВА
Поделиться:
Шахты вновь признан городом, внушающим своим жителям наибольший страхШахты вновь признан городом, внушающим своим жителям наибольший страхФото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

Эксперты опросили горожан, проживающих в крупных городах России. Их интересовал вопрос, насколько безопасно они себя чувствуют. В результате, городом, внушающим своим жителям наибольший страх, вновь оказался Шахты Ростовской области.

Показатель города Шахты более чем на 2 балла ниже, чем в среднем по стране. Его рейтинг составил 4,5 балла из максимальных 10. Примечательно, что Шахты уже был объявлен наименее безопасным городом для проживания по итогам аналогичного исследования 2017 года.

Ейск признан самым благополучным городом в стране, по мнению россиян. Его оценка составила 8,6 баллов. На втором месте находится Геленджик (8,4 балла). Замыкает тройку лидеров город Грозный с показателем 8,3 балла, сообщает lenta.ru со ссылкой исследование Domofond.

В опросе приняло участие 90 000 человек, проживающих в 200 городах из разных регионов России. Людям необходимо было дать оценку утверждению «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток».

Ранее сайт kp.ru сообщал о рейтинге самых агрессивных городов России. Этот список возглавили Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск. Самыми добродушными горожанами признаны жители Санкт-Петербурга, Сочи и Симферополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иран отказывается от двусторонних переговоров с США по ядерной сделке
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
Курс доллара поднялся до 66,90 рубля
Владимир Жириновский готов закрыть границы со странами Средней Азии
Роспотребнадзор опубликовал советы для правильного питания школьников
СК просит перевести Жукова и Фомина под домашний арест
Умерла актриса Зинаида Славина
В Роскомнадзоре сообщили, что Google еще не выплатил штраф на 700 тысяч рублей
В киевском ресторане подрались бывший и действующий депутаты Рады
Хорошую песню мем не загубит: Шуфутинский объяснил популярность "Третьего сентября"
Лукашенко решил «наглухо» закрыть границу с Украиной
Ученые назвали продукты, избавляющие от жира на животе
Британский подросток лишился зрения и слуха из-за любви к фастфуду
Фунт стерлингов обвалился в ожидании «жесткого Brexit»
МИД РФ призвал выступить против террористов "единым фронтом"
К 2028 году Минобороны РФ получит более 400 новых вертолёта
В МИД России не ждут прорыва по мирному договору с Японией
Рада приняла законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
МИД: спрос на проект Большого евразийского партнерства растет
Суд арестовал построенную Атамбаевым мечеть в Бишкеке
Песков: Дата встречи в «нормандском формате» не определена
Россия и Монголия создадут фонд инвестиционного сотрудничества
Российские военные передали сирийским детям наборы к школе
Пекин выразил протест в связи с введением новых санкций США
Роналду признан лучшим игроком Португалии в 10-й раз