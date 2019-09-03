Россияне назвали самый опасный город России

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-03T14:07:52+03:00

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Эксперты опросили горожан, проживающих в крупных городах России. Их интересовал вопрос, насколько безопасно они себя чувствуют. В результате, городом, внушающим своим жителям наибольший страх, вновь оказался Шахты Ростовской области.

Показатель города Шахты более чем на 2 балла ниже, чем в среднем по стране. Его рейтинг составил 4,5 балла из максимальных 10. Примечательно, что Шахты уже был объявлен наименее безопасным городом для проживания по итогам аналогичного исследования 2017 года.

Ейск признан самым благополучным городом в стране, по мнению россиян. Его оценка составила 8,6 баллов. На втором месте находится Геленджик (8,4 балла). Замыкает тройку лидеров город Грозный с показателем 8,3 балла, сообщает lenta.ru со ссылкой исследование Domofond.

В опросе приняло участие 90 000 человек, проживающих в 200 городах из разных регионов России. Людям необходимо было дать оценку утверждению «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток».

Ранее сайт kp.ru сообщал о рейтинге самых агрессивных городов России. Этот список возглавили Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск. Самыми добродушными горожанами признаны жители Санкт-Петербурга, Сочи и Симферополя.

ИСТОЧНИК KP.RU