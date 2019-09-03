МИД: спрос на проект Большого евразийского партнерства растет

СЕГОДНЯ 12:07 2019-09-03T13:06:04+03:00

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Мировая потребность в проекте Большого евразийского партнерства продолжает расти. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

По его мнению, Евразия сейчас буквально охвачена мощными центробежными тенденциями, и различные трансграничные, трансконтинентальные и трансинфраструктурные проекты возникают один за другим.

"Все хотят какие-то коридоры: Чайный путь, Степной путь у монголов, Северный морской путь у нас. Все какими-то путями пытаются объединять это большое пространство. Спрос и потребность налицо", - сказал Моргулов.

Дипломат также подчеркнул, понятие "Евразия" на настоящий момент значительно расширилось, и охватывает гораздо больше территорий, чем от Лиссабона до Владивостока.

"Если бы президент Индонезии Джоко Видодо не объявил о переносе столицы из Джакарты на Восточный Калимантан, то я бы провозгласил сегодня лозунг "от Лиссабона до Джакарты", но теперь надо сказать "от Лиссабона до Восточного Калимантана", - цитирует ТАСС замминистра.

Сайт kp.ru писал, что президент РФ Владимир Путин предложил создать Большое евразийское партнерство еще несколько лет назад. Он подчеркнул, что это позволило бы упростить сотрудничество в сфере инвестиций и других отраслях.

ИСТОЧНИК KP.RU